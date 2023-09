One (titre provisoire pour planète provisoire) Théâtre Claude Debussy Maisons-Alfort, 17 novembre 2023, Maisons-Alfort.

Ode à la fragile beauté du monde, One dessine le poème visuel du jeu dangeureux de l’homme avec la planète, comme un funambule sciant le fil de son équilibre.

Entre projections et animations, marionnettes et objets, les deux interprètes de One, jouant avec leur propre spectacle comme les humains jouent avec la planète, vont devoir affronter les conséquences de demain.

Co-productions : Théâtre André Malraux (Chevilly-Larue), Théâtre Jean Arp (Clamart), Le Trident (Scène nationale de Cherbourg).

Avec le soutien du Conseil Général du Val de Marne et de la Région Ile-de-France.

Avec le soutien de la MJC de Crépy en Valois et de l’Entre Deux Scène de Lésigny.

2023-11-17T10:00:00+01:00 – 2023-11-17T10:45:00+01:00

2023-11-18T11:00:00+01:00 – 2023-11-18T11:45:00+01:00

