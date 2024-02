Théâtre classique Le Rêveur Imaginaire Centre d’animations et de congrès Bagnoles de l’Orne Normandie, mardi 26 mars 2024.

Théâtre classique Le Rêveur Imaginaire Centre d’animations et de congrès Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Par la Compagnie du Théâtre.

Proposé par la Société Publique Locale Destination Touristique Domfront Bagnoles.

La Pièce

Molière fait des cauchemars. Le Roi lui a commandé une pièce mais il est en panne d’inspiration et ne sera jamais prêt à temps.

Thalie, muse de la comédie depuis l’antiquité et pour toujours, décide de l’envoyer faire un tour dans le futur… son futur…notre présent !

Jean Baptiste découvre, s’étonne, hallucine et s’émerveille… Trouvera-t-il, au cours de son magique voyage, de quoi satisfaire le Roi ?

Un amusant mélange pour donner aux plus jeunes le goût de l’Avare, du Bourgeois gentilhomme, du Médecin malgré lui, ou encore du Malade Imaginaire…

Un spectacle initiatique, festif, dans lequel le parti pris du visuel rend accessible la Langue de Molière .

La Compagnie

La Compagnie du Théâtre crée, produit et diffuse des spectacles, organise des ateliers, s’investit dans des projets d’actions culturelles, intervient en milieu scolaire, contribue à l’éducation artistique essentielle à tout un chacun.

Ancrée sur la commune de Val au Perche, en Normandie, la Compagnie ornaise est force de rencontres, d’échange et de partage autour des arts du spectacle vivant, elle défend un théâtre de proximité, familial et populaire, passionné, engagé et toujours à l’écoute.

• Tout public.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-26 14:30:00

fin : 2024-03-26

Centre d’animations et de congrès 12 avenue des Thermes

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie tourisme@bagnolesdelorne.com

L’événement Théâtre classique Le Rêveur Imaginaire Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2024-02-12 par Office de Tourisme et des congrès de Bagnoles de l’Orne