Une mise en scène inédite qui redécouvre une autrice oubliée et fait résonner des enjeux féministes datant de 1719 dans élan de danse et de jazz ! Marie-Anne Barbier nous raconte une histoire d’amour qui renverse les codes! Axiane est tiraillée entre ses sentiments et une morale trop rigide, alors que Fédéric, de son côté, souffre du rôle du séducteur qui s’impose à lui. Sur une musique mêlant classique et jazz Lisette entraîne les amants dans une danse virevoltante, celle du premier amour. À travers les paroles d’Axiane, nous entendons la revendication d’une égalité dans la relation amoureuse et dans le jeu de séduction. Cette pièce, qui fut un grand succès de la Comédie-Française en 1719, fait encore résonner de nombreux enjeux contemporains. Ces quatre amoureux pourront-ils outrepasser leurs craintes pour laisser l’enchantement du premier amour opérer ? Théâtre le Funambule Montmartre 53 Rue des Saules 75018 Paris Contact : https://www.funambule-montmartre.com/spectacle/369/le-faucon?utm_source=QUEFAIREAPARIS&utm_medium=&utm_campaign= 0142238883 billetterie@funambule-montmartre.com https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.funambule-montmartre.com/spectacle/369/le-faucon?utm_source=QUEFAIREAPARIS&utm_medium=&utm_campaign=

