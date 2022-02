Théâtre classique : « La Cour des Miracles » d’après Notre-Dame de Paris de Victor Hugo Bagnoles de l’Orne Normandie, 9 septembre 2022, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Théâtre classique : « La Cour des Miracles » d’après Notre-Dame de Paris de Victor Hugo Centre d’animations et de congrès 8 Rue du Professeur Louvel Bagnoles de l’Orne Normandie

2022-09-09 21:00:00 21:00:00 – 2022-09-09 22:20:00 22:20:00 Centre d’animations et de congrès 8 Rue du Professeur Louvel

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Par La Cie du Mystère Bouffe.

Et si les bohémiens de la Cour des Miracles nous contaient la véritable histoire d’Esmeralda ?

Une si grande œuvre est truffée de personnages archétypaux grandioses et nos tréteaux n’attendaient que ça.

Le théâtre de tréteaux, forme populaire par excellence, a besoin régulièrement de rencontrer des classiques comme Notre-Dame de Paris. Notre-Dame, monstre aux grandes oreilles et aux yeux immenses regardant impassiblement passer, manger, mourir, prier, chanter, danser devant elle tous les peuples du monde. Car c’est bien de ça qu’il s’agit : du peuple.

Nous avons choisi de reprendre fidèlement les dialogues de Victor Hugo et de défier la tendance actuelle et si pratique à simplifier toutes choses. Non, le langage n’est plus d’époque, non, nous ne rendrons pas les choses plus simples à comprendre et pourtant oui, elles seront comprises !

Nous voulions donc que cette histoire soit racontée par un groupe de gens symbolisant notre idée des gens du voyage, des bohémiens, des marginaux. Pourquoi ne pas imaginer que la cour des miracles, la fameuse, celle de Victor Hugo, raconte une histoire qui se serait passée la semaine dernière ? Nous accueillant chez eux, dans cet espace où seuls d’habitude peuvent entrer les gueux, les laissés-pour-compte, ils vont s’amuser à se costumer à vue.

• Tout public.

• Avec présentation du pass (selon les protocoles sanitaires en vigueur).

Centre d'animations et de congrès 8 Rue du Professeur Louvel Bagnoles de l'Orne Normandie

