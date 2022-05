Théâtre Claracq Claracq Catégories d’évènement: Claracq

Pyrénées-Atlantiques

Théâtre Claracq, 21 mai 2022, Claracq. Théâtre Route du Château Foyer communal Claracq

2022-05-21 – 2022-05-21 Route du Château Foyer communal

Claracq Pyrénées-Atlantiques 0 0 EUR Les Aînés ruraux présentent “Un moment d’égarement”, comédie de Michel Raimbeau par Le Théâtre du Lac. Sur réservation. Les Aînés ruraux présentent “Un moment d’égarement”, comédie de Michel Raimbeau par Le Théâtre du Lac. Sur réservation. +33 6 20 05 12 95 Les Aînés ruraux présentent “Un moment d’égarement”, comédie de Michel Raimbeau par Le Théâtre du Lac. Sur réservation. onkelglocke

Route du Château Foyer communal Claracq

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Claracq, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Claracq Adresse Route du Château Foyer communal Ville Claracq lieuville Route du Château Foyer communal Claracq Departement Pyrénées-Atlantiques

Claracq Claracq Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/claracq/

Théâtre Claracq 2022-05-21 was last modified: by Théâtre Claracq Claracq 21 mai 2022 Claracq Pyrénées-Atlantiques

Claracq Pyrénées-Atlantiques