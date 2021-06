Bergerac Bergerac Bergerac, Dordogne Théâtre, cirque et chanson: les cigales Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Dordogne

Théâtre, cirque et chanson: les cigales Bergerac, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Bergerac. Théâtre, cirque et chanson: les cigales 2021-07-25 – 2021-07-25 Salle du P’tit Chat Noir Rue Jean Nicot

Bergerac Dordogne Bergerac La Smala, c’est le nouveau lieu culturel de plein créé par le Théâtre de la Gargouille sur son site de résidence bergeracois du P’tit Chat Noir.



La Gargouille vous invite à la première de sa nouvelle création, Les cigales, mise en scène par Grégory Felzines. Mêlant théâtre, cirque et chanson, Les Cigales interroge avec drôlerie et poésie la présence essentielle de la culture dans nos vies.

C’est officiel : le président Fanfaron a décidé d’interdire la culture. Désemparés, les artistes n’ont d’autres choix que la reconversion… ou la mort. Vraiment ? C’est sans compter sur une poignée de doux rêveurs emmenés par le clown Divoc… Ouverture du site à 17H

Spectacle 21H/22H

Prix libres pour les spectacles

Buvette (bières artisanales, vins, jus et sirops bio), pizzas au feu de bois, crêpes La Smala, c'est le nouveau lieu culturel de plein créé par le Théâtre de la Gargouille sur son site de résidence bergeracois du P'tit Chat Noir. Théâtre, cirque, arts de rue, danse, concerts sur succèdent sur la scène, face aux gradins. +33 5 53 22 54 76



Théâtre La Gargouille

