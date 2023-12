Estagi d’iniciacion al cant polifonic Théâtre + Cinéma Scène nationale Grand Narbonne (Narbona) Narbonne, 20 janvier 2024 09:00, Narbonne.

A l’entorn de La Mal Coiffée

Iniciacion al cant polifonic

dissabte 20 de genièr de 10h a 17h

Amb Karine Berny, cantaira de la companhiá

Metre lo ritme al centre de la polifonia, cercar la percussion de la votz, cantar amassa en jogant sul ritme de la lenga occitana, tant de faiçons de descobrir, de descloscar un cant tradicional per melhor se n’amusar, per l’interpretar melhor… e puèi tanben simplament se daissar anar dins un vèrb novèl en jogant a imitar çò que s’ausís, coma un mainatge.

Adolescents-adults • tarifa 12€ per persona

Théâtre + Cinéma Scène nationale Grand Narbonne (Narbona) 2 Av. Maître Hubert Mouly, 11100 Narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T10:00:00+01:00 – 2024-01-20T17:00:00+01:00

occitan estagi