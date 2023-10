Leto – After Geography Théâtre Cinéma Jean Carmet Mornant, 25 novembre 2023, Mornant.

Leto – After Geography Samedi 25 novembre, 18h00 Théâtre Cinéma Jean Carmet Tarif 10€/ réduit 8€

18h – Projection du film Leto de Kirill Serebrennikov Leningrad.

Un été du début des années 80. En amont de la Perestroïka, les disques de Lou Reed et de David Bowie s’échangent en contrebande, et une scène rock émerge. Mike et sa femme la belle Natacha rencontrent le jeune Viktor Tsoï. Ils vont changer le cours du rock’n’roll en Union Soviétique.

20h – Pause grignote !

21h – Concert pop rock : After Geography

Considérés par Libération comme « les futurs nouveaux Beatles » after geography nous propulse quelque part aux abords du tsunami brit pop et des premières heures du glam. Réhabilitant le songwritting en duo, leur musique navigue entre swinging london et hymnes pop. Des chansons puissantes et “rock’n roll” aux arrangements sophistiqués, le tout avec ce style “dandy foot” qui les caractérise. Le binôme a conquis la presse française et s’étoffe lors de leur première tournée pour devenir quatuor.

Julien Méret, chant, guitare, claviers – Nicolas Baud : chant, guitare, claviers – Etienne Sanchez : basse, chœurs – Mathias Chirpaz : batterie, chœurs.

Réservation : https://www.theatre-cinema-jean-carmet.fr/spectacles/saison-2023-24.html

Lieu : Théâtre Cinéma Jean Carmet – MORNANT

