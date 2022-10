Come Prima-Splendor in the Grass Théâtre Cinéma Jean Carmet Mornant Catégories d’évènement: Mornant

Rhône

Come Prima-Splendor in the Grass Théâtre Cinéma Jean Carmet, 2 décembre 2022, Mornant. Come Prima-Splendor in the Grass Vendredi 2 décembre, 20h30 Théâtre Cinéma Jean Carmet

20€/18€/16€/14€

ciné – bd – concert | France Théâtre Cinéma Jean Carmet Boulevard du Pilat Mornant Mornant 69440 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Come Prima conte les retrouvailles de 2 frères. L’un fuit la famille où il est

incompris, l’autre tente de le ramener à la maison par respect pour un père décédé. Splendor in the grass fait de cette histoire un BD – concert. Sur scène, dans la pénombre, les musiciens jouent des compositions originales au rythme du récit et livrent une musique à fleur de peau en une multitudes de thèmes (post rock atmosphérique, ballades du nord de l’Italie…).

Une expérience visuelle, musicale et littéraire à partager en famille. Arnaud Rouquet Perret, guitare, programmation, synthétiseur – Rapahaël Duvigneau, batterie, glockenspiel – Stéphane Jach, violon, trompette, mandoline – Philippe Wortemann : basse, mélodica – Jeff Poupet, régie.

2022-12-02T20:30:00+01:00

2022-12-02T22:30:00+01:00 Lionel papagalli

