JULIA (Nous nous retrouverons là où il n’y a pas de ténèbres) Théâtre-Cinéma Fontenay-le-Fleury, vendredi 15 mars 2024.

JULIA

(Nous nous retrouverons là où il n’y a pas de ténèbres) Inspiré par le roman 1984 de George Orwell, le collectif Nightshot a choisi de se concentrer sur la dissidente Julia et son pouvoir de libération par la musique. Vendredi 15 mars, 20h30 Théâtre-Cinéma

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-15T20:30:00+01:00 – 2024-03-15T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-15T20:30:00+01:00 – 2024-03-15T22:00:00+01:00

Inspiré par le roman 1984 de George Orwell, le collectif Nightshot a choisi de se concentrer sur la dissidente Julia et son pouvoir de libération par la musique. Dans un monde où la liberté, l’insouciance et l’irrévérence sont bannis, Julia incarne un esprit de résistance, de révolte et d’amour.

Le collectif nous emporte dans un univers où la pensée unique dicte sa loi, Julia – sera au centre du dispositif afin de nous embarquer, par sa musique, au plus près des sensations que le lecteur ressent en tournant les pages de 1984, et ainsi faire du son le décor de cette création.

Accompagnée par Romane Santarelli, actrice et compositrice de musique électronique, Julia cristallise le souffle de liberté en brisant les murs et en éteignant la peur. Le son et les mots sont indissociables dans cette épopée musicale.

Cette partition électro-dramatique est une ode à la liberté et à l’amour, qui nous attire vers la lumière. Un son qui donne envie d’aimer.

EXTRAIT DU TEXTE de JULIA

« Au début quand ils ont banni la musique, nous n’avions aucun moyen de nous rassembler, ni même de nous repérer. Il était inconcevable que nous puissions nous rassembler à plus de deux ou trois. Les premiers qui essayèrent furent persécutés et exécutés. La répression fut totale. Puis petit à petit, de petits nœuds de résistance ont jailli ça et là. De petits groupes de gens se sont reconnus, se sont ligués, dont le nombre a augmenté peu à peu, interconnectés, hors réseau, évoluant clandestinement, à bas bruit. Au fil des ans le mouvement a gagné en vigueur. Maintenant écoute. Touche-moi. Ma peau. Ta peau. Nos souffles. Tu entends ? Big Brother parle à un peuple de cadavres. Notre révolution est pour les vivants. Nous sommes les vivants. Tu es prêt maintenant ? Alors on y va. »

Théâtre-Cinéma Place du 8 mai 1945 78330 Fontenay-le-Fleury 78330 Yvelines Île-de-France 01 30 07 10 50 https://theatrecinema-flf.fr/ https://www.instagram.com/theatrecinemaflf78/;https://www.facebook.com/TheatreCinemaFLF78?locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « https://theatrecinema-flf.fr/julianous-nous-retrouverons-la-ou-il-ny-a-pas-de-tenebres/ »}] (Re)découvrez le Théâtre-Cinéma de Fontenay-le-Fleury construit en 1989, doté d’une salle de spectacle, d’une salle polyvalente(salle Sacha Guitry) et d’un restaurant/crêperie (le resto’Théâtre).

Il est actuellement gérée par la Compagnie Zone Franche, équipé de sa salle entièrement rénovée de 308 places avec un écran de 12m équipé du système atmos offrant un son immersif. La structure vous propose une transmission artistique sous toutes ses formes que ce soit théâtrale, cinématographique et musicale ainsi que des cours de théâtre proposés par La Fabrique dirigée par des comédiennes professionnelles. De plus, des ciné-goûters ainsi que des ciné-rencontres vous seront proposés.

théâtre musique