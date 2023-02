Ciné-Rencontre Chef.fe d’orchestre au Théâtre du Garde-Chasse Théâtre-Cinéma du Garde-Chasse, 14 février 2023, Les Lilas.

Ciné-Rencontre Chef.fe d'orchestre au Théâtre du Garde-Chasse Mardi 14 février, 18h30

Une soirée thématique pour découvrir l’apprentissage du métier et le parcours pour devenir chef.fe d’orchestre, sensibiliser à la question des femmes cheffes d’orchestre et musiciennes.

Théâtre-Cinéma du Garde-Chasse 181bis rue de Paris- Les Lilas Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Venez à la rencontre d’une cheffe d’orchestre après avoir découvert son parcours dans le film « Répétitions ».

Avec la projection de deux films et une rencontre avec la cheffe d’orchestre Chloé Dufresne.

SEANCE 1 – 18h30 ( entrée libre – séance suivi d’un verre) :

Projection du documentaire REPETITIONS de Colombe Rubini, en présence de la cheffe d’orchestre Chloé Dufresne

Synopsis :

Nil Venditti et Chloé Dufresne sont deux jeunes cheffes d’orchestre, qui, parallèlement à leurs études, débutent leur carrière. Entre cours à l’école et répétitions auprès d’orchestres professionnels, elles façonnent leurs gestes et précisent leur identité artistique, tout en se confrontant aux codes traditionnels d’un milieu exigeant.

SEANCE 2 – 20h30 ( tarif unique de 3,50 euros.)

Projection de la fiction DIVERTIMENTO de Marie-Castille Mention-Schaar (s’inspire de faits réels sur la commune de Stains dans le 93)

Synopsis :

À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir cheffe d’orchestre. Sa sœur jumelle, Fettouma, violoncelliste professionnelle. Bercées depuis leur plus tendre enfance par la musique symphonique classique, elles souhaitent à leur tour la rendre accessible à tous et dans tous les territoires. Alors comment peut-on accomplir ces rêves si ambitieux en 1995 quand on est une femme, d’origine algérienne et qu’on vient de Seine-Saint-Denis ? Avec détermination, passion, courage et surtout le projet incroyable de créer leur propre orchestre : Divertimento.



