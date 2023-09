QUE SUR TOI SE LAMENTE LE TIGRE Théâtre cinéma de Choisy-le-roi Choisy-le-Roi Catégories d’Évènement: Choisy-le-Roi

QUE SUR TOI SE LAMENTE LE TIGRE
Mardi 7 novembre, 20h00
Théâtre cinéma de Choisy-le-roi
Choisy-le-Roi

Dans l'Irak rural d'aujourd'hui, sur les rives du Tigre, une jeune fille franchit l'interdit absolu : hors mariage, une relation amoureuse, comme un élan de vie. Le garçon meurt sous les bombes, la jeune fille est enceinte : son destin est scellé. Alors que la mécanique implacable s'ébranle, les membres de la famille se déploient en une ronde d'ombres muettes sous le regard du Tigre. Inspirée par les réalités complexes de l'Irak, Emilienne Malfatto nous fait pénétrer avec subtilité dans une société fermée, régentée par l'autorité patriarcale et le code de l'honneur.

roman transdisciplinaire
Nicolas Champion

