SODIUM Théâtre & Cinéma de Choisy le Roi, 12 janvier 2022, Choisy-le-Roi.

sur inscription

Compagnie A Point

Théâtre & Cinéma de Choisy le Roi 4 avenue de Villeneuve Saint Georges Gondoles Sud Choisy-le-Roi 94600 Val-de-Marne Île-de-France

Sodium, monument de la science fiction de la fin des années 70 bouleverse plusieurs générations de lecteurs, et transforme leur rapport à l’environnement, et à la question de la ressource. L’histoire se déroule dans une vallée à l’orée d’une mine d’or et d’arsenic. Nous suivions sa transformation au travers de trois époques. Tout d’abord les années 70 durant lesquelles nous assistions à la naissance du roman, puis dans les années 90 un groupe de journalistes qui révélera une affaire de pollutions cachées, grâce à un lanceur d’alerte. Et enfin l’année 2039 où un photographe et une biologiste tenteront de changer l’avenir de la vallée, luttant contre l’installation de la plus grande mine de lithium d’europe. Chaque personnage puisera son inspiration dans le roman Sodium, jusqu’à ce que le récit de celui-ci rejoigne la réalité….

La pièce cherche à plonger dans la fabrique des récits qui nous constituent. Notamment ceux liés à l’écologie ou à la question de la ressource, thème longtemps traité par la science fiction. Et à chercher parmi eux ceux qui nous donnent le courage d’agir collectivement et de renouveler les liens qui nous connectent au monde.



2022-01-12T20:00:00+01:00

2023-01-18T22:15:00+01:00