Théâtre Cie Quiproquos «Le mensonge » de Florien Zeller Bidart, 30 avril 2022, Bidart.

Théâtre Cie Quiproquos «Le mensonge » de Florien Zeller Théâtre Beheria 9 Chemin des Écoliers Bidart

2022-04-30 – 2022-04-30 Théâtre Beheria 9 Chemin des Écoliers

Bidart Pyrénées-Atlantiques

10 10 EUR Le Mensonge est une comédie de Florian Zeller sur la vérité.

Alice, épouse de Paul, a surpris dans la rue, Michel, époux de Laurence embrassant une femme.

Or, Michel et Laurence vont le soir même, dîner chez leurs grands amis…Alice et Paul.

Tout ce qui s’en suit ne sera que mensonges, dissimulations, découvertes, aveux, provocations, réconciliations. Et la vérité ?

Florian Zeller, génie de l’écriture théâtrale, cultive les sommets de la drôlerie. Il met à nu ces couples entravés dans les mailles du mensonge et de ses pièges.

Le public peut rire à gorge déployée face à ce miroir, qui, lui, ignore le Mensonge.

Information/réservation : compagniequiproquos@gmail.com ou 06 09 16 52 40

Le Mensonge est une comédie de Florian Zeller sur la vérité.

Alice, épouse de Paul, a surpris dans la rue, Michel, époux de Laurence embrassant une femme.

Or, Michel et Laurence vont le soir même, dîner chez leurs grands amis…Alice et Paul.

Tout ce qui s’en suit ne sera que mensonges, dissimulations, découvertes, aveux, provocations, réconciliations. Et la vérité ?

Florian Zeller, génie de l’écriture théâtrale, cultive les sommets de la drôlerie. Il met à nu ces couples entravés dans les mailles du mensonge et de ses pièges.

Le public peut rire à gorge déployée face à ce miroir, qui, lui, ignore le Mensonge.

Information/réservation : compagniequiproquos@gmail.com ou 06 09 16 52 40

+33 6 09 16 52 40

Le Mensonge est une comédie de Florian Zeller sur la vérité.

Alice, épouse de Paul, a surpris dans la rue, Michel, époux de Laurence embrassant une femme.

Or, Michel et Laurence vont le soir même, dîner chez leurs grands amis…Alice et Paul.

Tout ce qui s’en suit ne sera que mensonges, dissimulations, découvertes, aveux, provocations, réconciliations. Et la vérité ?

Florian Zeller, génie de l’écriture théâtrale, cultive les sommets de la drôlerie. Il met à nu ces couples entravés dans les mailles du mensonge et de ses pièges.

Le public peut rire à gorge déployée face à ce miroir, qui, lui, ignore le Mensonge.

Information/réservation : compagniequiproquos@gmail.com ou 06 09 16 52 40

Compagnie Quiproquos

Théâtre Beheria 9 Chemin des Écoliers Bidart

dernière mise à jour : 2022-04-12 par