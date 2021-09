Cusset Cusset Allier, Cusset Théâtre | Cie Entre eux deux rives • La Fenêtre Cusset Cusset Catégories d’évènement: Allier

Théâtre | Cie Entre eux deux rives • La Fenêtre Cusset, 7 novembre 2021, Cusset. Théâtre | Cie Entre eux deux rives • La Fenêtre 2021-11-07 15:00:00 15:00:00 – 2021-11-07 15:45:00 15:45:00 Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo

Cusset Allier EUR La fenêtre sert de tremplin à l’imaginaire, elle permet de se libérer du cadre…

Tom a 8 ans. Il aime s’échapper, contempler le ciel et les nuages alors que les adultes tentent de le ramener vers la réalité. dernière mise à jour : 2021-09-15 par

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo
Cusset