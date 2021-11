Vildé-Guingalan Vildé-Guingalan Côtes-d'Armor, Vildé-Guingalan Théâtre : Christophe Dumas et la Variété Française Vildé-Guingalan Vildé-Guingalan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Vildé-Guingalan

Théâtre : Christophe Dumas et la Variété Française Vildé-Guingalan, 4 décembre 2021, Vildé-Guingalan. Théâtre : Christophe Dumas et la Variété Française Vildé-Guingalan

2021-12-04 – 2021-12-04

Vildé-Guingalan Côtes d’Armor Vildé-Guingalan Résumé :

Un homme, seul, abandonné par ses amours, vient faire sa déclaration amoureuse à celle ou celui qui serait dans la salle. Incapable d’évoquer des mots personnels, il s’exprime au travers des paroles de chansons, seule façon d’exprimer sa flamme. Son amour lui ayant privé de tous ses mots, de tous ses chants, devenu complètement malade, il erre et vacille entre des montagnes de rires et des torrents de larmes. Christophe Dumas est diplômé du Cours Florent, du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris et académicien à la Comédie-française. Il joue depuis 2005. Metteur en scène depuis 2014, il crée sa nouvelle compagnie « La Compagnie Superflu Nécessaire » en septembre 2021, en Bretagne, et est en résidence à Vildé-Guingalan. Réservation conseillée

Entrée libre, dans la limite des places disponibles. cie.superflu.necessaire@gmail.com +33 6 52 75 43 89 Résumé :

Un homme, seul, abandonné par ses amours, vient faire sa déclaration amoureuse à celle ou celui qui serait dans la salle. Incapable d’évoquer des mots personnels, il s’exprime au travers des paroles de chansons, seule façon d’exprimer sa flamme. Son amour lui ayant privé de tous ses mots, de tous ses chants, devenu complètement malade, il erre et vacille entre des montagnes de rires et des torrents de larmes. Christophe Dumas est diplômé du Cours Florent, du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris et académicien à la Comédie-française. Il joue depuis 2005. Metteur en scène depuis 2014, il crée sa nouvelle compagnie « La Compagnie Superflu Nécessaire » en septembre 2021, en Bretagne, et est en résidence à Vildé-Guingalan. Réservation conseillée

Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Vildé-Guingalan

dernière mise à jour : 2021-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Vildé-Guingalan Autres Lieu Vildé-Guingalan Adresse Ville Vildé-Guingalan lieuville Vildé-Guingalan