Humains, la Roya est un fleuve Vendredi 22 mars 2024, 20h30 Théâtre Christiane Stroë theaboux.eu/tarifs/

La bande dessinée Humains, La Roya est un fleuve est un récit documentaire sous forme de carnet de bord, écrit et dessiné à deux voix. Edmond BAUDOUIN et Troubs ont rencontré toute une communauté d’êtres humains qui, dans la vallée de la Roya, à la frontière italienne, accueille au quotidien les arrivants, les « autres » que l’Europe tente de refouler. Les dessinateurs font le portrait de ces personnes qui pratiquent sans relâche l’hospitalité et les questionnent : « pourquoi faites-vous ça ? ».

Touchée par la poésie immédiate et profonde de cette bande dessinée, Perrine MAURIN décide de l’adapter pour la scène. Aux dessins projetés, elle associe la voix de Léo GRANGE, qui redonne sur scène tout le souffle des textes, et la délicatesse du travail musical d’Aude ROMARY, au violoncelle. Cette performance révèle une humanité solaire, accueillante, pour qui « ouvrir les bras » est une force de vie.

Adaptation, mise en scène : Perrine MAURIN

Textes et dessins : Edmond BAUDOIN et Troubs

Édition : L’Association

Comédien : Léo GRANGE

Musique live : Aude ROMARY

Vidéo : Vincent TOURNAUD

Coproduction : compagnie les patries imaginaires et CCAM Scène Nationale de Vandœuvre.

Théâtre Christiane Stroë 5 place du Château, 67330 Bouxwiller

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-22T20:30:00+01:00 – 2024-03-22T22:00:00+01:00

