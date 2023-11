Body Bagarre – Le jeu Théâtre Christiane Stroë Bouxwiller, 16 mars 2024, Bouxwiller.

samedi 16 mars 2024, 20h30 Théâtre Christiane Stroë

samedi 16 mars 2024 à 20h30 au théâtre Christiane Stroë

danse

Compagnie R/Ô / Mathieu HEYRAUD

Body Bagarre est un jeu de société dansé mêlant improvisation et histoire de la danse. C’est une expérience ludique qui se joue en deux équipes et propose un voyage à travers plus de 350 ans d’histoire du mouvement dansé par la mise instantanée en danse des corps des joueurs/danseurs.

Avec Body Bagarre, la culture devient générale et l’art de la danse une aventure humaniste à explorer. Cette proposition originale offre à tout âge un accès direct aux œuvres chorégraphiques, sans appréhension, ni sentiment de non-savoir, tout en plongeant le spectateur/joueur dans des pièces de danse aux esthétique larges (du flamenco à la performance, du ballet classique au mouvement DADA…).

Avec Body Bagarre, on joue à : improviser des danses célèbres ou inconnues pour collectivement se les réapproprier ; comprendre par l’action ce qui relie les époques et les chorégraphes entre eux ; entendre la pluralité des pratiques des artistes, des processus créatifs, des tentatives artistiques ; s’approprier une culture avec légèreté et irrévérence ; aiguiser son regard et faire effort de mémoire individuellement et collectivement.

Conception, mise en espace et parole historique : Mathieu HEYRAUD

Rédaction et recherche historique : Julie DEBELLIS et Mathieu HEYRAUD

Danseurs et chefs d’équipe : Émilie BIRRAUX et Nicolas DIGUET

Création lumière et régie vidéo : Elsa JABRIN

Soutenu par : DRAC Auvergne-Rhône-Alpes – aide au projet, ville de Saint- Étienne, département de la Loire, région Auvergne-Rhône-Alpes.

Co-production : RAMDAM, un centre d’art – Sainte-Foy-Lès-Lyon (dans le cadre de l’aide à l’expérimentation), La Coloc’ de la Culture / Cournon – d’Auvergne – Scène conventionnée d’intérêt national – art, enfance, jeunesse, Association Loire en scène dans le cadre de la Charte

de Coopération culturelle, Théâtre du Parc – Andrézieux Bouthéon.

Partenaires : Théâtre du Marché aux Grains – Atelier de Fabrique Artistique – Bouxwiller, PREAC Auvergne-Rhône-Alpes, Centre National de la Danse / Lyon, La Buire – Théâtre de L’Horme, Espace Nelson Mandela – Clermont-Ferrand.

Théâtre Christiane Stroë 5 place du Château, 67330 Bouxwiller

Pascale CHOLETTE