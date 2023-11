NARR – Le concert Théâtre Christiane Stroë Bouxwiller, 24 novembre 2023, Bouxwiller.

Compagnie partenaire KiloHertZ / Vidal BINI

musique

Le spectacle NARR : pour entrer dans la nuit, librement inspiré de l’épidémie de danse qui a frappé Strasbourg à l’été 1518, a marqué les esprits notamment par l’intensité de sa musique live, qui mêle percussions traditionnelles et musique électronique expérimentale.

KiloHertZ convie le public à une version concert de NARR pour un changement de focale, du mouvement chorégraphique vers le geste du musicien. Avec Étienne GRUEL (percussions), Olivier MEYER et Geoffrey SORGIUS (synthétiseurs), c’est un voyage entre influences médiévales, samples venus des quatre coins du monde et beats électro. Basée sur des rythmiques et des sonorités particulières, la musique de NARR propose une traversée à la fois étrange et festive, qui réveille nos imaginaires collectifs de transe et de danse !

Percussions : Étienne GRUEL

Musiques électroniques : Olivier MEYER et Geoffrey SORGIUS

Coordination : Vidal BINI

Production : KiloHertZ, compagnie conventionnée avec la DRAC Grand Est, la Région Grand Est et la Ville de Strasbourg pour les années 2023-2025.

Théâtre Christiane Stroë 5 place du Château, 67330 Bouxwiller Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est http://theaboux.eu/ Mitoyen du Centre Culturel Marie Hart, notre salle de théâtre est situé côté du Lycée Adrien Zeller. Petits parkings gratuits à quelques pas, devant le Lycée, sur la place du Château ou autour de celle-ci.

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T21:30:00+01:00

Johanny MELLOUL et Vidal BINI