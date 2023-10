HABITER AILLEURS Théâtre Christiane Stroë Bouxwiller, 14 octobre 2023, Bouxwiller.

HABITER AILLEURS Samedi 14 octobre, 18h30 Théâtre Christiane Stroë 8e tarif unique / 6e membres de l’association

Déroulé de la soirée :

18h30 : ouverture de l’installation et sieste sonore

Possibilité de restauration auprès du camion à tartes flambées Hanau Flam’s installé place du Château (traditionnelles et gratinées uniquement)

20h30 : performance des artistes ayant participé à la résidence

22h : soirée dansante

Après trois années de résidence et de pérégrinations dans le territoire, Perrine MAURIN et sa compagnie les patries imaginaires exposent des souvenirs, des témoignages, des images de leurs aventures, des livres qui les ont guidés… Elles proposent aussi de redécouvrir la sieste sonore conçue avec le compositeur Antoine ARLOT, d’assister à une performance du groupe d’artistes qui a mené la résidence, mêlant mouvement et textes documentaires ou poétiques. Pour clore la résidence, c’est la piste de danse qui s’ouvre aux envies de partager, de bouger, de rire et d’imaginer comment habiter cette soirée festive, joyeuse, documentaire et bien sûr improvisée.

Avec : Antoine ARLOT, Augustin BÉCARD, Vidal BINI, Marie CAMBOIS, Mélina FAGOT, Hélène GÉHIN, Galaad Le GOASTER, Perrine MAURIN et Elsa PION

Crédit photographique : Benoît de CARPENTIER

Théâtre Christiane Stroë 5 place du Château, 67330 Bouxwiller Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est http://theaboux.eu/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.fr/Billet?ID=BOUXWILLER&SPC=24822 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@theaboux.eu »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 88 70 94 08 »}] Mitoyen du Centre Culturel Marie Hart, notre salle de théâtre est situé côté du Lycée Adrien Zeller. Petits parkings gratuits à quelques pas, devant le Lycée, sur la place du Château ou autour de celle-ci.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T18:30:00+02:00 – 2023-10-14T23:00:00+02:00

2023-10-14T18:30:00+02:00 – 2023-10-14T23:00:00+02:00

Benoît de CARPENTIER