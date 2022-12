Rencontres de Danse amateurs 2023 Théâtre Christiane Stroë, 10 juin 2023, Bouxwiller.

6e tarif unique, 4e carte de membre

Les désormais traditionnelles Rencontres de danse amateurs accueillent cette année plusieurs groupes de danseurs pour une soirée de présentations publiques et de rencontres conviviales !

Théâtre Christiane Stroë 5 place du Château, 67330 Bouxwiller Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est

http://theaboux.eu/ Mitoyen du Centre Culturel Marie Hart, notre salle de théâtre est situé côté du Lycée Adrien Zeller. Petits parkings gratuits à quelques pas, devant le Lycée, sur la place du Château ou autour de celle-ci.

pratiques artistiques / danse

Cette année encore, le Théâtre du Marché aux Grains invite plusieurs groupes qui pratiquent la danse en amateur à venir présenter au théâtre Christiane Stroë le fruit de leurs travaux.

Issus de cadres scolaires, comme les ateliers de pratique artistique et les options, ou de cadres associatifs, les participants se retrouvent toute la journée pour pratiquer ensemble, partager leurs réalisations, répéter et mettre en place leurs propositions avant de les présenter au public en fin de journée.

Plus qu’une simple présentation d’atelier, il s’agit avant tout de se rencontrer et d’échanger sur les pratiques des uns et des autres, toutes différentes bien sûr, mais toutes appuyées sur une même notion : le plaisir de danser ensemble.

Les rencontres amateurs danse proposent une collection bigarrée et joyeuse de danses d’aujourd’hui, à découvrir sans modération !



Nolwenn QUINQUIS