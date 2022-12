MARGES Théâtre Christiane Stroë, 16 mai 2023, Bouxwiller.

MARGES Mardi 16 mai 2023, 20h30 Théâtre Christiane Stroë

tarif unique 6e / 4e carte de membre

1 soirée, 2 films !

Théâtre Christiane Stroë 5 place du Château, 67330 Bouxwiller

http://theaboux.eu/ Mitoyen du Centre Culturel Marie Hart, notre salle de théâtre est situé côté du Lycée Adrien Zeller. Petits parkings gratuits à quelques pas, devant le Lycée, sur la place du Château ou autour de celle-ci.

MARGES

mardi 16 mai 2023 à 20h30 au théâtre Christiane Stroë

pratiques artistiques / cinéma documentaire

Billetterie en ligne

Cette saison, la présence du cinéma documentaire au Théâtre du Marché aux Grains se condense en une soirée. Développée par la vidéaste Anne CHABERT, cette soirée MARGES est composée de deux films, l’un réalisé par un groupe d’élèves du lycée Schattenmann guidés par l’artiste Christiane GEOFFROY, l’autre issu de son catalogue.

L’œuvre de Christiane GEOFFROY s’exprime à l’aide de médiums variés : dessin, peinture, photographie, vidéo. Nourrie par les liens étroits entretenus avec de nombreux chercheurs, l’artiste sonde le monde du vivant et du cosmos. Depuis plusieurs années, ses recherches sont liées aux préoccupations cruciales de notre époque : l’Anthropocène et les changements climatiques.

L’atelier de réalisation est conçu comme une immersion dans un sujet et une manière de faire du cinéma documentaire, portées par l’artiste et transmises aux élèves. Ensemble, ils mettent en images et en sons un film qui expose le point de vue de cette jeune génération sur le monde d’aujourd’hui.

Comme depuis le début de MARGES, les questions écologiques, climatiques et sociétales sont au cœur de la soirée. À l’issue des projections, l’artiste intervenant cette saison et les jeunes de l’atelier de réalisation sont présents pour répondre aux questions du public et accompagner le débat.

De et avec : les élèves du lycée Schattenmann participant à l’atelier de réalisation

Guidés par : Anne CHABERT (réalisatrice), Pascale FREY (enseignante), Christiane GEOFFROY (artiste plasticienne et vidéaste)



