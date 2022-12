Stammtisch : MYOTIS explorations Théâtre Christiane Stroë, 12 mai 2023, Bouxwiller.

Sortie de résidence gratuite, repas 8e (facultatif)

Une sortie de résidence suivi d’un repas partagé avec les artistes pour parler de ce qu’on vient de voir, ou de tout et de rien ! Un moment convivial et unique dans la saison

Théâtre Christiane Stroë 5 place du Château, 67330 Bouxwiller Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/theatre-du-marche-aux-grains/evenements/stammtisch-myotis-explorations »}]

http://theaboux.eu/ Mitoyen du Centre Culturel Marie Hart, notre salle de théâtre est situé côté du Lycée Adrien Zeller. Petits parkings gratuits à quelques pas, devant le Lycée, sur la place du Château ou autour de celle-ci.

Compagnie partenaire KiloHertZ (Vidal BINI) et Anthony LAGUERRE

danse / musique / sortie de résidence et repas partagé

Présentation : entrée libre. Repas et une boisson (pour ceux qui le souhaitent) : 8€.

KiloHertZ et Vidal BINI abordent un nouveau cycle de créations, et débutent par une collaboration avec le compositeur et batteur Anthony LAGUERRE, autour de sa pièce créée pour les Percussions de Strasbourg : Myotis V.

Pour lancer le travail de création, une série d’explorations est mise en jeu, chacune avec ses propres pistes de recherche.

Cette première étape se concentre sur la musique et l’écoute, sur les liens entre la résonance du son et du mouvement, et sur les manières de percevoir le son.

Pour ce Stammtisch, KiloHertZ vous proposer de partager ses interrogations autour des liens ancestraux entre musique et danse.

Le principe du Stammtisch : à l’issue d’une résidence, l’équipe artistique accueillie présente au public son travail en cours, sa recherche et ses interrogations. Dans un deuxième temps, publics et artistes se réunissent autour d’une table et partagent leurs impressions, un verre et un repas !

Les soirées Stammtisch sont pensées pour favoriser des temps de rencontre entre les artistes et les publics. N’hésitez pas à vous joindre à la table !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T19:30:00+02:00

2023-05-12T20:30:00+02:00

