Entrée libre, participation libre, réservations fortement conseillées

Spectacle de l’atelier théâtre du lycée Adrien Zeller de Bouxwiller Théâtre Christiane Stroë 5 place du Château, 67330 Bouxwiller Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est [{« link »: « mailto:contact@theaboux.eu »}]

http://theaboux.eu/ Mitoyen du Centre Culturel Marie Hart, notre salle de théâtre est situé côté du Lycée Adrien Zeller. Petits parkings gratuits à quelques pas, devant le Lycée, sur la place du Château ou autour de celle-ci. vendredi 5 et samedi 6 mai 2023 à 20h30 au théâtre Christiane Stroë Théâtre du Marché aux Grains / Lycée Adrien Zeller pratiques artistiques / théâtre L’an passé, les lycéens avaient découvert la tragédie grecque, et avaient embarqué les spectateurs dans une présentation extraordinaire d’Agamemnon d’Eschyle. Cette année, tout au contraire, ils vont se lancer dans la lecture et la représentation de pièces contemporaines. Que montreront-ils aux spectateurs ? À l’heure où nous imprimons ces lignes, personne n’en sait rien ! L’année sera faite de découvertes, de surprises, de revirements, de projets, d’abandons, et de choix. Mais surtout de travail collectif, d’essais, d’improvisations, de motivation mutuelle, de poésie, de création : une année de jeu de théâtre ! Pour leur plaisir, et celui de leur spectateurs.

Artiste intervenant : Rémi BRENIERE

Enseignante chargée de l’atelier : Élisabeth ROTH

Avec, en jeu : les élèves du lycée Adrien Zeller de Bouxwiller

entrée libre / plateau

réservations fortement conseillées (même pour les parents d’élèves) : 03 88 70 94 08 / contact@theaboux.eu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-05T20:30:00+02:00

2023-05-06T22:00:00+02:00 Vidal BINI

