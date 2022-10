HARÉ DANCE Théâtre Christiane Stroë, 24 mars 2023, Bouxwiller.

HARÉ DANCE Vendredi 24 mars 2023, 20h30 Théâtre Christiane Stroë



Premier spectacle solo de la chorégraphe japonaise Akiko HASEGAWA, sur l’état de « haré »

Théâtre Christiane Stroë 5 place du Château, 67330 Bouxwiller Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est [{« link »: « http://theaboux.eu/wp-content/uploads/2022/07/TEASER-Hare%CC%81-Dance-Akiko-Hasegawa-copie.mov »}]

http://theaboux.eu/ Mitoyen du Centre Culturel Marie Hart, notre salle de théâtre est situé côté du Lycée Adrien Zeller. Petits parkings gratuits à quelques pas, devant le Lycée, sur la place du Château ou autour de celle-ci.

vendredi 24 mars à 20h30 au théâtre Christiane Stroë

danse contemporaine

Association KOKO / Akiko HASEGAWA

teaser : http://theaboux.eu/wp-content/uploads/2022/07/TEASER-Hare%CC%81-Dance-Akiko-Hasegawa-copie.mov

Interprète pour plusieurs chorégraphes et metteurs en scène depuis 1995, Akiko HASEGAWA propose avec HARÉ DANCE sa première création solo. Le concept de « Haré » et son opposé « Ké » propres au folklore japonais, rythment encore aujourd’hui la vie de ce pays. « Haré » signifie festif, sacré, solennel, extravagant, exceptionnel ou extraordinaire.

À partir de cet état de « Haré », Akiko HASEGAWA compose une danse, une bande-son faite de 357 extraits, un costume rassemblant vêtements et objets, et se lance dans l’exploration de sa culture d’origine, des fêtes dansantes du Japon et de la présence de la danse dans la mythologie de son pays.

HARÉ DANCE nous invite a partager ce voyage intérieur et festif !

En résidence du 3 au 7 janvier et du 21 au 24 mars 2023.

Conception, bande-son, costumes, accessoires et danse : Akiko HASEGAWA

Création lumière : Ondine TRAGER

Conseils musicaux : Aline ZELLER

Conseils accessoires : Barbara KRAFT

Production : Association KOKO

Coproduction : Pole-Sud CDCN – Strasbourg

Avec le soutien du Theater Freiburg (Allemagne) dans le cadre du Réseau Grand Luxe et du Théâtre du Marché aux Grains – Atelier de Fabrique Artistique – Bouxwiller.

L’Association KOKO est subventionnée par le Ministère de la culture – DRAC Grand Est au titre de l’aide au projet chorégraphique.

Remerciements à Barbara KRAFT pour ses conseils accessoires, à Victor ZELLER et à Olivier MÉTAYER pour leurs conseils techniques son, à l’équipe de POLE SUD CDCN – Strasbourg et aux artistes de Programme(s) Commun(s) 2020 qui ont contribué aux collectes des HARÉ OBJETS et à tous ceux qui ont contribué à la « playlist » de HARÉ MUSIC.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T20:30:00+01:00

2023-03-24T21:30:00+01:00

Anaïs BOTTINELLI