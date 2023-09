Concert solo Laurent Cavalié A la Frontièra dels Gigants Théâtre Christian Liger, Nîmes (30), 7 novembre 2023, .

Concert issu du 3e album solo de l’artiste à la discographie longue comme le bras (Du Bartàs, La Mal Coiffée…)

A la frontièra dels gigants, à cette frontière, on trouve trois sortes de géants. Ceux qui du haut de leurs fonctions orgueilleuses, en bloquent l’accès en vous obligeant à baisser la tête et ceux qui vous invitent à la relever et vous ouvrent leur chemin vertueux et aussi les géants que l’on peut trouver au coeur de chaque femme et homme de bonne volonté Il développe ces thématiques à partir de ses propres créations, de chansons populaires empruntées aux grands poètes Henri Espieux, Yves Rouquette ou au pionnier du chant occitan des années 70 Claude Marti.Comme le maloya, la musique gnawa ou le blues que certains passages musicaux peuvent évoquer les chants d’A la frontièra dels gigants interrogent l’esclavagisme moderne et les voies à suivre pour s’en émanciper.

Théâtre Christian Liger, Nîmes (30) Place Hubert Rouger

