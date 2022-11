Concert solo Guillaume LOPEZ « Buf e Votz » Théâtre Christian Liger, Nîmes (30)

Concert solo Guillaume LOPEZ « Buf e Votz » Samedi 3 décembre, 20h00 Théâtre Christian Liger, Nîmes (30)

10 € / 4 €

avec Guillaume Lopez – Celui qui Marche Théâtre Christian Liger, Nîmes (30) Place Hubert Rouger Théâtre Christian Liger, 30900 Nîmes, France [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/ieo-30/evenements/billets-concert-guillaume-lopez?fbclid=IwAR0u9T4HFKgEF0RhZpIRzWjeae2TDcodYBBcdbHPbYCbTSttrnt3ArFFmAA »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/39876 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Première création de Guillaume Lopez en solo, « Buf e Votz » laisse place à l’authenticité, à la simplicité. Une voix, un fifre, une boha, quelques accessoires disposés sur scène, Guillaume nous propose ses interprétations du répertoire traditionnel des Pays d’oc. Une occasion pour le chanteur toulousain de vous faire découvrir son univers, ses origines espagnoles, sa passion pour les voyages et les échanges qui ont façonné sa singularité. !!! Ce sera la première représentation publique de ce nouveau spectacle !!! Théâtre Christian Liger, samedi 3 décembre, 20h. Tarifs : 10 € (plein) 4 € (réduit : étudiants, chômeurs, pass culture, adhérents IEO 30) Primièra creacion de Guilhem Lopez en solo, « Buf e Votz » laissa la plaça a l’autenticitat, a la simplicitat. Una votz, un pifre, una boha, qualques accessòris dispausats sus la scèna, Guilhem nos prepausa sas interpretacions del repertòri tradicional dels paises d’oc. Una escasença per lo cantaire tolosan de vos far descobrir son univèrs, sas originas espanhòlas, sa passion per los viatges e los escambis qu’an fargat sa singularitat. !!! Serà la primièra representacion publica d’aqueste espectacle novèl !!! Théâtre Christian Liger, samedi 3 décembre, 20h. Tarifs : 10 € (plein) 4 € (réduit : étudiants, chômeurs, pass culture, adhérents IEO 30) PER RESERVAR SA PLACA : es aqui !source : événement Concert solo Guillaume LOPEZ « Buf e Votz » publié sur AgendaTrad

2022-12-03T20:00:00+01:00

2022-12-03T21:30:00+01:00

