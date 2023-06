Découvrez les coulisses du spectacle vivant : histoire, loges et jargon du bâtiment Théâtre Christian Liger Nîmes, 16 septembre 2023, Nîmes.

Découvrez les coulisses du spectacle vivant : histoire, loges et jargon du bâtiment Samedi 16 septembre, 14h00, 16h00 Théâtre Christian Liger Gratuit. Sur inscription.15 personnes par visite.

Découverte des coulisses, des loges, du jargon du spectacle vivant, l’histoire du bâtiment. Une suprise artistique vous attend par la compagnie Les Rassant.

Théâtre Christian Liger Rue du cirque romain, 30900 Nîmes Nîmes 30033 La Placette Gard Occitanie Le théâtre Christian Liger est situé dans le centre Pablo Neruda, complexe sportif réalisé par l'architecte nîmois Georges Chouleur et inauguré en 1969 en lieu et place de l'ancien marché aux bestiaux de la ville.

Avant la création du théâtre, une salle de 308 places appelée « Salle 308 », accueillait déjà de nombreux concerts et spectacles.

Cette salle fut fermée dès 1997 car elle ne répondait plus aux normes en vigueur.

Sa rénovation, 10 ans plus tard, par l’architecte Jean-Pierre Duval donne naissance au théâtre Christian Liger.

Inauguré en octobre 2007, le théâtre porte le nom de l’écrivain nîmois et adjoint à la culture sous le second mandat de Jean Bousquet, Christian Liger, décédé en 2002.

La programmation se distingue par sa qualité, mettant en vedette à la fois des artistes reconnus et de jeunes talents prometteurs.

La diversité des esthétiques est représentée à travers des disciplines telles que le théâtre, la musique, la danse, le cirque, les arts de la rue et les spectacles pour le jeune public.

L’atmosphère conviviale est favorisée par la proximité avec les artistes, le confort de la salle et la décoration des espaces, offrant ainsi un accueil chaleureux au public.

Parmi les artistes prestigieux qui ont foulé la scène du théâtre Christian Liger, on compte Natacha Atlas, Jacques Weber, Sophia Aram, Ibrahim Maalouf, Brigitte, Souad Massi, Richard Bona, Marcel Azzolla, Susheela Raman, Titi Robin, Clarika, Brigitte Fontaine, Barbara Carlotti, Zaza Fournier, Pascal Greggory, André Manoukian, Lola Lafon, Thomas Fersen, Lisa Simone, et bien d’autres encore. Bus : lignes 2, 16, 51, 61, 70, 77, 78 (arrêt Jaurès), ou 2, 3, 5, 51, 61 (arrêt Montcalm). Tram : ligne 1 (arrêt Montcalm) et ligne 2 (arrêt Jaurès). Adresse postale : Mairie de Nîmes, Place de l’Hôtel de Ville – 30033 Nîmes Cedex 9. Théâtre Christian Liger, 1 place Hubert Rouger (rue du cirque Romain), centre Pablo Neruda – Nîmes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

