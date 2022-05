Théâtre : “Chez Arnold” Haux Haux Catégories d’évènement: Gironde

Haux

Théâtre : “Chez Arnold” Haux, 13 mai 2022, Haux. Théâtre : “Chez Arnold” Salle Municipale Lieu-dit Le Grand Chemin Haux

2022-05-13 – 2022-05-13 Salle Municipale Lieu-dit Le Grand Chemin

Haux Gironde Haux 0 0 EUR “Chez Arnold” est la nouvelle comédie des Z’artpions.

BONUS : chaque soir, c’est le public qui choisit la fin de la pièce ! “Le grand magasin “Chez Arnold” est une institution. Fondée il y a plus de 120 ans, cette enseigne est le lieu de rendez-vous favori de toute la société. En ce 1er jour des soldes, l’agitation est à son comble. Le magasin ouvre dans 10 minutes et tout doit être parfait, le patron est exigeant. Alors que ce dernier effectue les dernières vérifications d’usage pour garantir la réputation irréprochable de la maison, un détail cloche soudain : mais où donc est passé le personnel du magasin ?…” “Chez Arnold” est la nouvelle comédie des Z’artpions.

Salle Municipale Lieu-dit Le Grand Chemin Haux

