L’association Playful propose une session de jeu participative avant le film pour illustrer les passerelles esthétiques du jeu vidéo d’aujourd’hui avec le cinéma. Les participant·e·s pourront ainsi tester des jeux liés au film Le Dernier Round, directement sur grand écran. Le Dernier Round 6+

de Buster Keaton

Fiction | États-Unis | 1926 | 75 min | Sans dialogue

Pour séduire une jeune fille, le milliardaire Alfred Butler prétend être un célèbre boxeur.

Théâtre Chevilly-Larue
102 avenue du Général de Gaulle
94550 Chevilly-Larue
Chevilly-Larue
94550 Val-de-Marne
Île-de-France

2023-09-20T14:00:00+02:00 – 2023-09-20T17:00:00+02:00

