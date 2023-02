Histoires de Fouilles Théâtre Chevilly-Larue Chevilly-Larue Catégories d’Évènement: Chevilly-Larue

Histoires de Fouilles
Mardi 16 mai, 19h30
Théâtre Chevilly-Larue

Entrée Payante Autour d’un bac à sable Histoires de Fouilles nous invite à nous glisser dans la peau d’archéologues pour mieux comprendre nos modes de vie actuels et leur impact sur l’environnement. David Wahl questionne les problématiques et les urgences environnementales sous forme de récits joyeux. Conteur-explorateur, il sort de terre pour nous narrer l’histoire de William Buckland, premier paléontologue à avoir découvert un fossile de dinosaure et nous emmène à la découverte de ce matériau. Depuis l’ère jurassique jusqu’à nos jours Histoires de Fouilles nous plonge dans une curieuse histoire du plastique à travers le temps. Ce spectacle à découvrir en famille est une ludique sensibilisation au recyclage. Théâtre Chevilly-Larue 102 avenue du Général de Gaulle Chevilly-Larue 94550 Val-de-Marne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-16

