Tutu Théâtre Chevilly-Larue, 14 avril 2023, Chevilly-Larue.

Après avoir conquis plus de 400 000 spectateurs dans le monde entier, donné près de 500 représentations et décroché le prix du public « Danse » au 50ème Festival OFF du Festival d’Avignon, les hommes « tutu » s’arrêtent à Chevilly-Larue ! Dans une mise en scène loufoque et esthétique, Philippe Lafeuille conjugue le grotesque et l’humour jusqu’au cliché, des concours de danse télévisés aux parodies du Lac des cygnes. Les six danseurs brillent, tournent, surprennent… Bref, partout où ils passent, les Chicos Mambo mettent le feu !

Distribution

Conception, chorégraphie Philippe Lafeuille

Danseurs Marc Behra, David Guasgua M., Julien Mercier, Kamil Pawel Jasinski, Vincent Simon, Vincenzo Veneruso

Théâtre Chevilly-Larue 102 avenue du Général de Gaulle Chevilly-Larue 94550 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 80 69 69 »}, {« type »: « email », « value »: « resa@theatrechevillylarue.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://theatrechevillylarue.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-14T20:30:00+02:00 – 2023-04-14T21:00:00+02:00

théâtre danse

© Michel Cavalca