Le problème lapin – cartographie 7 Théâtre Chevilly-Larue, 7 avril 2023, Chevilly-Larue. Le problème lapin – cartographie 7 Vendredi 7 avril, 20h30 Théâtre Chevilly-Larue Entrée payante Rendu célèbre avec ses conférences-spectacles sur le réchauffement climatique, Frédéric Ferrer propose une nouvelle cartographie, pensée lors du premier confinement. Avec Hélène Schwartz, ils sont partis (grâce aux ordinateurs) sur les îles Kerguelen, et ont pu échanger de manière très fructueuse avec un spécialiste des lapins. Les deux acteurs-comparses présentent avec science et bonne humeur, les preuves que le lapin interroge les limites de notre monde.

Une « dramaturgie du PowerPoint » aussi drôle qu’engagée ! Distribution

Création Frédéric Ferrer, avec la complicité d’Hélène Schwartz

Avec Frédéric Ferrer et Hélène Schwartz

Théâtre Chevilly-Larue
102 avenue du Général de Gaulle
Chevilly-Larue 94550
Val-de-Marne
Île-de-France

