Sous le plancher Théâtre Chevilly-Larue, 15 mars 2023, Chevilly-Larue.

Sous le plancher Mercredi 15 mars, 10h30 Théâtre Chevilly-Larue Entrée payante

Les après-midis d’enfance s’étirent et n’en finissent pas… Les petits ressentent sans crainte le temps qui file lentement.

Mais pourquoi parfois, quand on ne fait rien, on a l’impression de perdre son temps ?

À qui ou à quoi voulons-nous échapper ? Peut-être à l’ennui.

Cette histoire est comme une fantaisie qui laisse une grande place aux rêves.

Bénédicte Guichardon observe l’enfance, et la force poétique de ses images nous émeut.

Distribution

Conception, mise en scène Bénédicte Guichardon

Avec Laurette Tissier, Daniel Collados et Christine Moreau

Théâtre Chevilly-Larue 102 avenue du Général de Gaulle Chevilly-Larue 94550 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 80 69 69 »}, {« type »: « email », « value »: « resa@theatrechevillylarue.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://theatrechevillylarue.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-15T10:30:00+01:00 – 2023-03-15T11:10:00+01:00

théâtre famille

© DR