THÉÂTRE « CHÉRIE, J’AI PRIS LE PAIN »

Loire-Atlantique La Chevallerais 3 EUR Le scénario en quelques mots selon Valérie Auffray, metteur en scène : « Après 8 mois d’absence, Julien revient comme si de rien n’était. Léa, sa compagne, ne le voit pas du même œil, sans compter qu’il est censé être mort… ». La pièce de Patricia Haubé s’intitule “Chérie, j’ai pris le pain”. La troupe fera 12 représentations en février et mars. Les réservations auront lieu dans le hall de la salle de théâtre les samedis 21 et 28 janvier de 9 h 30 à 12 h et les mercredis 25 janvier et 1er février de 15 h à 17 h 30 atc44810@orange.fr +33 6 74 15 30 45 rue du Théâtre Salle du Théâtre La Chevallerais

