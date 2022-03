Théâtre : Chéri on se dit tout Pierrelatte Pierrelatte Catégories d’évènement: Drôme

Pierrelatte

Théâtre : Chéri on se dit tout Pierrelatte, 6 mai 2022, Pierrelatte. Théâtre : Chéri on se dit tout Salle des fêtes Avenue du Maréchal Juin Pierrelatte

2022-05-06 – 2022-05-06 Salle des fêtes Avenue du Maréchal Juin

Pierrelatte Drôme EUR Entre hommes et femmes, une seule règle : ne pas se fâcher ! Doit-on tout se dire lorsqu’on est en couple? Florence et Damien sont ensemble depuis sept ans. Florence décide qu’il est temps de plus rien se cacher pour faire durer son couple. Salle des fêtes Avenue du Maréchal Juin Pierrelatte

dernière mise à jour : 2021-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Pierrelatte Autres Lieu Pierrelatte Adresse Salle des fêtes Avenue du Maréchal Juin Ville Pierrelatte lieuville Salle des fêtes Avenue du Maréchal Juin Pierrelatte Departement Drôme

Pierrelatte Pierrelatte Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pierrelatte/

Théâtre : Chéri on se dit tout Pierrelatte 2022-05-06 was last modified: by Théâtre : Chéri on se dit tout Pierrelatte Pierrelatte 6 mai 2022 Drôme Pierrelatte

Pierrelatte Drôme