THÉATRE – CHER EDOUARD – COMPAGNIE LES BAMBADES Pomérols Pomérols Catégories d’Évènement: Hérault

Pomérols

THÉATRE – CHER EDOUARD – COMPAGNIE LES BAMBADES, 19 mars 2023, Pomérols Pomérols. THÉATRE – CHER EDOUARD – COMPAGNIE LES BAMBADES 4 Avenue de Pézenas Pomérols Hérault

2023-03-19 16:00:00 – 2023-03-19 Pomérols

Hérault Pomérols DIMANCHE 19 MARS 2023 15H30

Complexe sportif et culturel de Marche Gay Cher Edouard

par les Bambades de Servian La veille de quitter l’hôtel Les Cabanes tchanquées, Édouard, maître d’hôtel stylé, retrouve la volcanique Maud.

Le grand amour de sa vie qu’il a quitté plus de trente-cinq ans plus tôt. Lui aspire à une vie paisible. Elle souhaite vibrer d’une nouvelle passion exaltée.

Pas facile, les rapports ! Sans compter un entourage turbulent qui se mêle de tout, embrouille tout. Il y aura de la « casse » dans ce trois étoiles !

« Cher Édouard » est une comédie irrésistible, truffée de répliques percutantes, qui a cumulé les standing ovations à travers la France. « Cher Édouard » est une comédie irrésistible, truffée de répliques percutantes, qui a cumulé les standing ovations à travers la France. +33 4 67 77 03 32 Pomérols

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Pomérols Autres Lieu Pomérols Adresse 4 Avenue de Pézenas Pomérols Hérault Ville Pomérols Pomérols Departement Hérault Lieu Ville Pomérols

Pomérols Pomérols Pomérols Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pomerols pomerols/

THÉATRE – CHER EDOUARD – COMPAGNIE LES BAMBADES 2023-03-19 was last modified: by THÉATRE – CHER EDOUARD – COMPAGNIE LES BAMBADES Pomérols 19 mars 2023 4 Avenue de Pézenas Pomérols Hérault Hérault Pomérols

Pomérols Pomérols Hérault