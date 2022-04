THEATRE – CHER EDOUARD Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

THEATRE – CHER EDOUARD Béziers, 23 avril 2022, Béziers. THEATRE – CHER EDOUARD Béziers

2022-04-23 – 2022-04-23

Béziers Hérault 15 EUR La troupe “Les Bambades” et le club service Agora 58 vous présente la comédie “Cher Édouard” de Bruno Druart.

Les recettes seront reversées à des œuvres de bienfaisance.

Payant- réservation par mail. La troupe “Les Bambades” et le club service Agora 58 vous présente la comédie “Cher Édouard” de Bruno Druart.

Les recettes seront reversées à des œuvres de bienfaisance.

Payant- réservation par mail. La troupe “Les Bambades” et le club service Agora 58 vous présente la comédie “Cher Édouard” de Bruno Druart.

Les recettes seront reversées à des œuvres de bienfaisance.

Payant- réservation par mail. Clubagora58

Béziers

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Béziers Adresse Ville Béziers lieuville Béziers Departement Hérault

Béziers Béziers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beziers/

THEATRE – CHER EDOUARD Béziers 2022-04-23 was last modified: by THEATRE – CHER EDOUARD Béziers Béziers 23 avril 2022 Béziers Hérault

Béziers Hérault