Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique Sucé-sur-Erdre Monsieur Pacarel, riche marchand, veut donner une représentation de l’opéra de sa fille Julie afin d’asseoir sa notoriété. Il engage alors un ténor. Malheureusement, celui-ci n’a pas de voix ! Très vite, plus personne ne comprend qui est l’autre, ni ce qui se passe, la confusion est totale… La soirée s’annonce riche de rebondissements !

Mise en scène de Vianney Grégoire

La troupe JULUHERIKIMA est de retour cette année avec une pièce de de George Feydeau julu44@laposte.net +33 6 06 70 24 22

