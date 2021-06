Saint-Aubin-du-Cormier Saint-Aubin-du-Cormier Ille-et-Vilaine, Saint-Aubin-du-Cormier Théâtre : Chat en Poche de Feydeau Saint-Aubin-du-Cormier Saint-Aubin-du-Cormier Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Aubin-du-Cormier

Théâtre : Chat en Poche de Feydeau Saint-Aubin-du-Cormier, 25 juin 2021-25 juin 2021, Saint-Aubin-du-Cormier. Théâtre : Chat en Poche de Feydeau 2021-06-25 – 2021-06-25

Saint-Aubin-du-Cormier Ille-et-Vilaine Les ateliers théâtre des Baladins de la Tour, accompagnés par Thierry Pavard, présente 3 pièces les 25, 26 et 28 juin 2021 à l’Espace Bel Air de Saint-Aubin-du-Cormier :

– Chat en Poche de Georges Feydeau,

– précédée du Bourricot de Pierre Gripari

– et de Hortense, couche toi ! de Georges Courteline. Les premières parties sont gratuites et jouées 2h avant la pièce principale. Tarif unique : 5 euros ; gratuit pour les moins de 10 ans. Infos et réservations : 06.23.82.48.19 +33 6 23 82 48 19 Les ateliers théâtre des Baladins de la Tour, accompagnés par Thierry Pavard, présente 3 pièces les 25, 26 et 28 juin 2021 à l’Espace Bel Air de Saint-Aubin-du-Cormier :

– Chat en Poche de Georges Feydeau,

– précédée du Bourricot de Pierre Gripari

– et de Hortense, couche toi ! de Georges Courteline. Les premières parties sont gratuites et jouées 2h avant la pièce principale. Tarif unique : 5 euros ; gratuit pour les moins de 10 ans. Infos et réservations : 06.23.82.48.19 dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Aubin-du-Cormier Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Aubin-du-Cormier Adresse Ville Saint-Aubin-du-Cormier lieuville 48.25782#-1.38973