Théâtre « Charles Gonzales devient… Thérèse d'Avila » 
25 juillet 2021, Chantilly.

17 Dans le cadre de la Scène au Jardin.

Conception, mise en scène et interprétation : Charles Gonzales

Souvenez-vous, en 2018 Charles Gonzales nous avait bouleversé. Il était Camille Claudel… L’immense acteur revient cette fois-ci incarner Thérèse d’Avila : mystique et poétesse, féminine et virile, malade et forte, contemplative et femme d’affaire, dans une vie dépourvue d’artifices, vraie et remplie d’absolu…Le spectacle a été construit autour de l’artiste, de l’immense écrivain et de la femme qu’a été «Teresa»!

Ce qui attire est sa sincérité, son langage direct dépourvu d’artifices et de prétentions spéculatives, son goût de la vérité et de la liberté. Ce qui frappe dans sa personnalité, c’est ce mélange d’éléments contradictoires, féminine et virile, exigeante et humaine, malade chronique et bien équilibrée, écrivain de génie. Une artiste. Une femme. Un combat.

Adolescents et adultes (durée 1h00)

Restauration :

Tous les samedis une restauration légère, rapide et différente à chaque fois grâce à la nouveauté 2021 : les FOOD TRUCK

Vous pouvez par ailleurs commander un délicieux panier pique-nique chez le partenaire de cet évènement : IDCOOK. Il vous sera livré directement à la guinguette avant la représentation.

Deux formules possible : 15€ ou 20€ Paiement à la guinguette en chèque ou espèce.

Tél : 03 44 54 21 82

Pique-nique interdit.

+33 3 44 57 39 66 http://www.lasceneaujardin.com/

La Scène au Jardin

