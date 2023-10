Cet évènement est passé Embarquement pour l’Eldorado Théâtre Charcot Marcq-en-Barœul Catégories d’Évènement: Marcq-en-Barœul

Nord Embarquement pour l’Eldorado Théâtre Charcot Marcq-en-Barœul, 19 mai 2019, Marcq-en-Barœul. Embarquement pour l’Eldorado Dimanche 19 mai 2019, 16h30 Théâtre Charcot Entrée libre sans réservation Lors d’un voyage vers l’espace ou vers le continent sud-américain, vous découvrirez votre Eldorado grâce à ce concert dynamique proposé par les classes de percussions des conservatoires de Bondues, Hellemmes, Marquette, Mouvaux, Lille, Lille Centre, Quesnoy-sur-Deûle, Ronchin, Sallaumines et Marcq-en-Baroeul. Au programme : La Bamba (Ritchie Valens), les mystérieuses cités d’or, Star Wars (John Williams), Caravan (Duke Ellington), Brazil (Ary Barroso), Mambo n° 5, Oye como va (Tito Puente), Soul bossa nova (Quincy Jones)…. Théâtre Charcot 122 Rue du Docteur Charcot 59700 Marcq-en-Baroeul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-05-19T16:30:00+02:00 – 2019-05-19T18:30:00+02:00

2019-05-19T16:30:00+02:00 – 2019-05-19T18:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Marcq-en-Barœul, Nord Autres Lieu Théâtre Charcot Adresse 122 Rue du Docteur Charcot 59700 Marcq-en-Baroeul Ville Marcq-en-Barœul Departement Nord Lieu Ville Théâtre Charcot Marcq-en-Barœul latitude longitude 50.662668;3.082462

Théâtre Charcot Marcq-en-Barœul Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marcq-en-barul/