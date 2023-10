Cet évènement est passé West London Sinfonia Théâtre Charcot Marcq-en-Barœul Catégories d’Évènement: Marcq-en-Barœul

Nord West London Sinfonia Théâtre Charcot Marcq-en-Barœul, 4 mai 2019, Marcq-en-Barœul. West London Sinfonia Samedi 4 mai 2019, 20h30 Théâtre Charcot Entrée libre sans réservation Dirigé par le talentueux chef d’orchestre Philip Hesketh, l’orchestre explore en priorité le grand répertoire romantique de la fin du XIXème et du début du XXème siècle (Tchaïkovsky, Smetana, Dvorak, Mahler, Stravinsky…). Le WLS est régulièrement invité hors des frontières anglaises, en Allemagne, en Italie, en Belgique, au Portugal ou en France, notamment à Marcq-en-Baroeul, dans le cadre du jumelage Marcq-en-Baroeul/Ealing. Au programme : Bedrich Smetana (1824-1884) Par les près et les bois de Bohême Henryk Wienawski (1835-1880) Légende, op. 17 – Violon solo : Iwona Boesche Antonin Dvorak (1841-1904) Symphonie n° 9 « Du Nouveau Monde » Théâtre Charcot 122 Rue du Docteur Charcot 59700 Marcq-en-Baroeul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 81 87 45 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

