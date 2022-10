Théâtre Chalosse Tursan en Scènes : Le Père Noël est une ordure Poudenx Poudenx Catégories d’évènement: Landes

POUDENX

Théâtre Chalosse Tursan en Scènes : Le Père Noël est une ordure Poudenx, 20 janvier 2023, Poudenx. Théâtre Chalosse Tursan en Scènes : Le Père Noël est une ordure

Salle polyvalente Poudenx Landes

2023-01-20 20:30:00 – 2023-01-20 Poudenx

Landes Poudenx EUR Un vendredi par mois, le canton se met à l’heure du théâtre ! Ce soir à Poudenx, la troupe Eleph’Andco présente la pièce « Le Père Noël est une ordure » de Thierry Lhermitte. Un vendredi par mois, le canton se met à l’heure du théâtre ! Ce soir à Poudenx, la troupe Eleph’Andco présente la pièce « Le Père Noël est une ordure » de Thierry Lhermitte. Poudenx

dernière mise à jour : 2022-10-08 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, POUDENX Autres Lieu Poudenx Adresse Salle polyvalente Poudenx Landes Ville Poudenx lieuville Poudenx Departement Landes

Poudenx Poudenx Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/poudenx/

Théâtre Chalosse Tursan en Scènes : Le Père Noël est une ordure Poudenx 2023-01-20 was last modified: by Théâtre Chalosse Tursan en Scènes : Le Père Noël est une ordure Poudenx Poudenx 20 janvier 2023 Landes Poudenx Salle polyvalente Poudenx Landes

Poudenx Landes