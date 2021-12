Labastide-Chalosse Labastide-Chalosse Labastide-Chalosse, Landes Théâtre Chalosse Tursan en Scènes : La soupe de légumes Labastide-Chalosse Labastide-Chalosse Catégories d’évènement: Labastide-Chalosse

Landes

Théâtre Chalosse Tursan en Scènes : La soupe de légumes Labastide-Chalosse, 18 mars 2022, Labastide-Chalosse. Théâtre Chalosse Tursan en Scènes : La soupe de légumes Labastide-Chalosse

2022-03-18 20:30:00 – 2022-03-18 23:00:00

Labastide-Chalosse Landes Labastide-Chalosse 10 EUR Un vendredi par mois, le canton se met à l’heure du théâtre ! Ce soir à Labastide Chalosse, Lous Gamardés présentent la pièce La soupe de légumes d’Arlette Huertas. Un vendredi par mois, le canton se met à l’heure du théâtre ! Ce soir à Labastide Chalosse, Lous Gamardés présentent la pièce La soupe de légumes d’Arlette Huertas. Un vendredi par mois, le canton se met à l’heure du théâtre ! Ce soir à Labastide Chalosse, Lous Gamardés présentent la pièce La soupe de légumes d’Arlette Huertas. Labastide-Chalosse

dernière mise à jour : 2021-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Labastide-Chalosse, Landes Autres Lieu Labastide-Chalosse Adresse Ville Labastide-Chalosse lieuville Labastide-Chalosse