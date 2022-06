Théatre : Chacune son tour !, 10 juin 2022, .

Théatre : Chacune son tour !

2022-06-10 20:00:00 – 2022-06-11 21:00:00

Patrick, mathématicien timide, est un quadra célibataire. Il vient d’emménager dans un nouvel appartement, où il espère trouver le calme qui sied à ses recherches. Hélas ! À peine installé, débarque une cohorte de femmes qui vont vite perturber sa vie trop tranquille ! Sa mère, la concierge, la voisine et bien d’autres encore vont se croiser à un rythme effréné et pour la plus grande joie du public ! Chacune son tour ! est une comédie savoureuse, pleine de portes qui s’ouvrent et se ferment, de quiproquos et de jeux de mots, et avec des personnages détonants !

Venez voir une comédie savoureuse, pleine de portes qui s’ouvrent et se ferment, de quiproquos et de jeux de mots, et avec des personnages étonnants !

+33 7 84 96 72 01

