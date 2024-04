Théâtre Chacun sa croix Vayres, samedi 13 avril 2024.

Théâtre Chacun sa croix Vayres Haute-Vienne

Remue-ménage au presbytère A Saint-Crépin, rien ne va plus… On annonce la fermeture du café-tabac-épicerie. Il faut réagir, et vite. Le maire, incompétent notoire, est bien incapable de trouver une solution. Mais qui peut sauver la situation ? Il faudrait trouver d’urgence un jeune couple pour rouvrir l’épicerie et reprendre le café-tabac. Avec l’arrivée inopinée de Rosa, une ex-taularde belle comme un cœur et débrouillarde à souhait, la maladresse musicale de Victor, le benêt du village, les talents culinaires de Janine, la bonne du curé, et surtout le dynamisme de l’abbé Caporal, le curé du village plutôt Grande gueule , sorte de Don Camillo moderne, les résultats dépasseront toutes les espérances. Mais à quel prix ? Bien mal acquis ne profite jamais , affirme le proverbe. Pas si sûr… 10 10 EUR.

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13

22 Rue Belles Roses

Vayres 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

