Lannemezan Lannemezan Hautes-Pyrénées, Lannemezan Théâtre : Cette Nana Là ! Lannemezan Lannemezan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Lannemezan

Théâtre : Cette Nana Là ! Lannemezan, 12 août 2021, Lannemezan. Théâtre : Cette Nana Là ! 2021-08-12 20:30:00 – 2021-08-12 LANNEMEZAN A la place du Château – repli au Nébouzan si mauvais temps.

Lannemezan Hautes-Pyrénées Lannemezan Psychorigide et pointilleux, Jean-Christophe est marié depuis 15 ans avec Christelle. Ils ont deux beaux enfants et mènent une vie bien rangée…

Marco, son meilleur ami depuis toujours est tout son contraire! Célibataire endurci, il collectionne les conquêtes sans vouloir s’attacher. Il vit au jour le jour, au gré de ses envies et de sa liberté.

Un matin, une jeune femme laisse un message sur le répondeur de Marc. Quelques instants plus tard, Jean-Christophe débarque chez lui avec sa valise et une lettre…

Tarifs : 15€ – 8€ moins de 18 ans.

Réservation au Service Culturel

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE. +33 5 62 99 13 59 dernière mise à jour : 2021-07-22 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Lannemezan Autres Lieu Lannemezan Adresse LANNEMEZAN A la place du Château - repli au Nébouzan si mauvais temps. Ville Lannemezan lieuville 43.12655#0.38321