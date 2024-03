THÉÂTRE » C’ÉTAIT MIEUX AVANT » – THÉÂTRE DU GRANIT Saint-Alban-sur-Limagnole, dimanche 24 mars 2024.

THÉÂTRE » C’ÉTAIT MIEUX AVANT » – THÉÂTRE DU GRANIT Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère

La Farce va mal et les Farçais sont moroses. Il leur faut une femme providentielle. Amélie Jambon et son slogan “C’était mieux avant !” récoltent les suffrages tandis que la traditionnelle famille Champagne voit son image ternie et le pouvoir lui échapper

Une farce drôle et corrosive, tristement d’actualité, sur le pouvoir, la politique, le populisme et les élites qui savent toujours, à leur heure, reprendre les affaires en main Entrée au chapeau EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 15:00:00

fin : 2024-03-24 17:00:00

Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie

