Théâtre : C’est pas l’amer à boire La Landec, 5 mars 2022, La Landec.

Théâtre : C’est pas l’amer à boire La Landec

2022-03-05 – 2022-03-05

La Landec Côtes d’Armor La Landec

Cette représentation est organisée en collaboration avec la municipalité de La Landec (Côtes D’Armor) au profit du centre de lutte contre le cancer, Eugène-Marquis de Rennes, via Souffles D’Espoir Contre Le Cancer.

Synopsis

Sidonie et Simon, parents de Marine et Paul, vivent une vie paisible et sans heurt. Mais l’incendie de la maison de Monique, la mère de Sidonie, va venir troubler cette tranquillité.

Monique va vouloir s’installer durablement chez sa fille au grand dam de Simon et des enfants qui vont tout faire pour la faire partir.

Visites imprévues et rebondissements en tout genres risquent de leur compliquer la tâche!!!

soufflesdespoirclc@yahoo.com

Cette représentation est organisée en collaboration avec la municipalité de La Landec (Côtes D’Armor) au profit du centre de lutte contre le cancer, Eugène-Marquis de Rennes, via Souffles D’Espoir Contre Le Cancer.

Synopsis

Sidonie et Simon, parents de Marine et Paul, vivent une vie paisible et sans heurt. Mais l’incendie de la maison de Monique, la mère de Sidonie, va venir troubler cette tranquillité.

Monique va vouloir s’installer durablement chez sa fille au grand dam de Simon et des enfants qui vont tout faire pour la faire partir.

Visites imprévues et rebondissements en tout genres risquent de leur compliquer la tâche!!!

La Landec

dernière mise à jour : 2022-02-22 par